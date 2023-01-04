Библиотеки Курска в прошлом году посетили почти 88 тысяч читателей

Курские библиотеки подвели итоги года
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Следуя новогодним традициям, библиотеки подводят главные итоги уходящего года.
2022 год оказался одним из самых насыщенных и плодотворных в работе Централизованной системы библиотек Курска.
Муниципальные библиотеки Курска в 2022 году — это:
— 88 000 читателей;
— более 640 000 посетителей;
— 2 753 мероприятия;
— 1 682 152 экземпляра выданных изданий.
Ежедневно сотрудники библиотек города проводили яркие и познавательные мероприятия. Помимо большого количества встреч с юными читателями Курска, библиотекари приезжали в пункты временного размещения, встречались с ребятами из Донбасса и знакомили их с книжными новинками.