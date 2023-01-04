Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды4 января 2023 17:26

Библиотеки Курска в прошлом году посетили почти 88 тысяч читателей

Выдано более полутора миллионов изданий
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курские библиотеки подвели итоги года

Курские библиотеки подвели итоги года

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Следуя новогодним традициям, библиотеки подводят главные итоги уходящего года.

2022 год оказался одним из самых насыщенных и плодотворных в работе Централизованной системы библиотек Курска.

Муниципальные библиотеки Курска в 2022 году — это:

— 88 000 читателей;

— более 640 000 посетителей;

— 2 753 мероприятия;

— 1 682 152 экземпляра выданных изданий.

Ежедневно сотрудники библиотек города проводили яркие и познавательные мероприятия. Помимо большого количества встреч с юными читателями Курска, библиотекари приезжали в пункты временного размещения, встречались с ребятами из Донбасса и знакомили их с книжными новинками.