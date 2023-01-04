В 2022 году соцвыплату на жилье в Курске получили 29 молодых семей

Объем средств консолидированного бюджета для предоставления социальной выплаты составил более 23, 5 миллионов рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Молодым семьям в Курске предоставляют социальную выплату на покупку жилья. С 2007 года на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов 821 молодая семья получила социальную выплату на приобретение жилья ,сообщает мэрия города.

В 2022 году социальную выплату получили 29 молодых семей, в том числе 15 семей, имеющих трех и более детей. Об этом рассказали в управлении молодежной политики, физической культуры и спорта.

Объем средств консолидированного бюджета для предоставления социальной выплаты составил более 23, 5 миллионов рублей. Кстати, объем средств местного бюджета по сравнению с 2021 годом вырос почти на 3 миллиона рублей, что позволило увеличить количество получателей социальной выплаты.