Курское «Динамо» начало календарный год с разгромной победы

Эва Лисец (№38) сегодня набрала 13 очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 4 января, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Курске состоялось динамовское дерби. Местные девушки принимали гостей из Новосибирска. Сибирячки капитулировали уже по итогам первой четверти, проиграв с разницей в 18 очков (7:25). Курянки наращивали перевес два следующих игровых отрезка кряду, добившись преимущества в 32 балла. Новосибирское «Динамо» выиграло заключительную четверть (18:15), но на исходе поединка это никак не отразилось – 91:65 в пользу действующих чемпионок страны.

В ТОП-5 результативных игроков курского клуба вошли - Анна Буровая (15 очков), Евгения Фролкина, Эва Лисец (по 13), Елизавета Шабанова (12) и Ольга Фролкина (11).

После сегодняшнего игрового дня лидирует УГМК из Екатеринбурга – 30 баллов. Столько же очков в активе курянок, но они провели на одну игру больше. Следом располагается московский МБА (29). Завтра, 5 января, москвички сыграют в Верхней Пышме с УГМК. Теперь 7 января «Динамо» на своем паркете примет красноярский «Енисей» (23 очка, седьмое место). Начало игры в 17:00.