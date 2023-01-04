Под Курском многодетного отца оштрафовали за то, что он ударил пасынка

Мужчина свою вину признал Фото: Светлана ВОЛКОВА

По постановлению Суджанского районного суда отец троих детей заплатит штраф за удар головой в область лба пасынка.

- Суд рассмотрел дело об административном правонарушении 38-летнего курянина. Его привлекли к ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (иные насильственные действия, причинившие физическую боль), - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

ЧП произошло в середине сентября. Мужчина с семьей праздновал День рождение младшего сына. Во время торжества он начал ссориться с 16-летним сыном своей сожительницы и ударил его головой в лоб. Дебошира успокоили гости, а мать несовершеннолетнего вызвала полицию.

В суде отчим вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Эти деньги пойдут в доход государства.