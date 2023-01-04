Сосед обворовал курянку, которая забыла закрыть дверь в квартиру

ЧП произошло в Сеймском округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заявление о пропаже шести с половиной тысяч рублей поступило от хозяина квартиры по Краснополянскому переулку Курска. Сотрудники полиции установили, что вор свободно зашел в квартиру и даже не оставил на месте преступления следов. Но преступник не знал, что за его действиями наблюдали из соседней комнаты.

- Женщина, проживающая вместе с сыном в квартире, побоялась выйти в этот момент из комнаты и только незаметно проследила за незваным гостем. Мужчина открыл кошелек, лежащий на комоде, взял из него купюры и поспешил уйти. О случившемся мать рассказала вернувшемуся домой сыну, а тот в свою очередь – сотрудникам полиции, - рассказали в УМВД региона.

Оперативники установили личность подозреваемого в краже. 43-летний сосед женщины воспользовался тем, что входная дверь была не заперта и обворовал семью, считают в полиции.

Теперь за кражу он предстанет перед судом. Ему грозит до пяти лет колонии.