4 января курское "Динамо" встретится с новосибирскими одноклубницами

Игра состоится в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курское «Динамо» 4 января проведет первый матч в 2023 году. Соперник - новосибирские одноклубницы. Курская команда находится на третьем месте в турнирной таблице, гости - на девятой строчке.

Игра начнется в 17:00 в СКК (Курск, ул. Энгельса, 140Б).

Клуб приготовил настоящий праздник для детей и их родителей. Перед игрой будет работать приемная Деда мороза. Волшебник и его внучка одарит всех ребят сладостями. Не просто так, конечно. Сначала выслушают стих или новогоднее поздравление.

Также в фойе СКК болельщиков ждут остроумные клоуны, талантливые аниматоры и шоу - программа. Не забываем про яркий аквагрим.

Заряд хорошего настроения, полученный гостями до начала матча, поможет команде на паркете. Всех ждет баскетбольный спектакль.