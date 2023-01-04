Курянин, пытаясь оплатить интим-услуги, потерял 84 тысячи рублей

Полиция завела уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Сеймский отдел полиции обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Неизвестные под предлогом оказания интимных услуг похитили у него 84 тысячи рублей.

Предложение о проведении досуга он нашел в интернете. О дате и времени встречи договаривался по переписке. Когда все вопросы были обговорены, перешли к теме оплаты.

Мужчине прислали ссылку для оплаты, перейдя по которой нужно было ввести все данные карты, в том числе код, поступивший в смс-сообщении на телефон.

Как только цифры были введены, с его карты списались все деньги, а собеседники перестали выходить на связь.

По этому факту завели уголовное дело, сказали в полиции региона.

Полиция настоятельно рекомендует воздержаться от предоставления полных конфиденциальных данных банковских карт для оплаты любых товаров и услуг.