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НовостиОбщество3 января 2023 19:40

4 января в Курской области будет до +4

В регионе пройдет мокрый снег
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе будет постепенно холодать

В регионе будет постепенно холодать

Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 января в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно небольшой мокрый снег. Ветер западной четверти 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура - ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000 – 3000 метров.

В Курской области будет постепенно холодать. Так, в ночь на 7 января с -1 резко похолодает до -16. Ночью с 7 на 8 января синоптики и вовсе обещают до -17 градусов. Настоящие зимние морозы будут держаться и 8 января.

Из-за резкого перепада температур может ухудшиться самочувствие, поэтому медики советуют быть внимательными к своему состоянию в эти дни.