4 января в Курской области будет до +4

В регионе будет постепенно холодать Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 января в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно небольшой мокрый снег. Ветер западной четверти 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура - ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000 – 3000 метров.

В Курской области будет постепенно холодать. Так, в ночь на 7 января с -1 резко похолодает до -16. Ночью с 7 на 8 января синоптики и вовсе обещают до -17 градусов. Настоящие зимние морозы будут держаться и 8 января.

Из-за резкого перепада температур может ухудшиться самочувствие, поэтому медики советуют быть внимательными к своему состоянию в эти дни.