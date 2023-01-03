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НовостиПроисшествия3 января 2023 14:50

В Курске угонщик вскрыл авто ключом от почтового ящика

За ночную поездку на него завели дело
Ольга ДАНИЛОВА
Угонщик позарился на старую "шестерку"

Угонщик позарился на старую "шестерку"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заявление об угоне поступило от 37-летнего жителя микрорайона Волокно. Утром житель областного центра не обнаружил свою машину и обратился в полицию.

Стражи порядка установили не только картину ночного преступления, но и личность подозреваемого. 26-летний житель Курска признался, что возвращался домой, когда в его поле зрения попала старенькая "шестерка", припаркованная возле подъезда дома по улице Менделеева. Вскрыв автомобиль ключом от почтового ящика, он забрался в салон. Замкнув провода, курянин решил покататься по городу на чужом авто. Осуществив задуманное, молодой человек оставил машину возле соседнего подъезда, после чего скрылся.

В технически исправном состоянии авто нашли хозяин и сотрудники полиции. Курянин, ранее судимый за угоны, вновь предстанет перед судом. По части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ему грозит до пяти лет колонии.