В Курске угонщик вскрыл авто ключом от почтового ящика

Угонщик позарился на старую "шестерку" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заявление об угоне поступило от 37-летнего жителя микрорайона Волокно. Утром житель областного центра не обнаружил свою машину и обратился в полицию.

Стражи порядка установили не только картину ночного преступления, но и личность подозреваемого. 26-летний житель Курска признался, что возвращался домой, когда в его поле зрения попала старенькая "шестерка", припаркованная возле подъезда дома по улице Менделеева. Вскрыв автомобиль ключом от почтового ящика, он забрался в салон. Замкнув провода, курянин решил покататься по городу на чужом авто. Осуществив задуманное, молодой человек оставил машину возле соседнего подъезда, после чего скрылся.

В технически исправном состоянии авто нашли хозяин и сотрудники полиции. Курянин, ранее судимый за угоны, вновь предстанет перед судом. По части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ему грозит до пяти лет колонии.