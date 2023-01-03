Курянин отправил мошенникам больше двух миллионов рублей

Полиция завела дело о мошенничестве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники полиции предупреждают курян об участившейся активности дистанционных мошенников. Телефонные аферисты убеждают курян оформить кредит на крупную сумму и перевести деньги на неизвестные счета.

Так, 49-летнему жителю Льговского района мошенники неоднократно звонили с незнакомых телефонных номеров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. Якобы для предотвращения несанкционированной операции по оформлению кредита на имя мужчины аферисты убедили курянина оформить несколько займов и перевести денежные средства на «безопасный счет».

Следуя указаниям мошенников, мужчина нескольких дней оформлял кредиты на общую сумму в 2,2 миллиона рублей. Он обналичивал деньги в банкоматах и переводил на указанные мошенниками счета. Получив денежные переводы, собеседники прекратили связь, а мужчина лишь спустя две недели заподозрил неладное и обратился в полицию.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправным действиям, сказали в полиции.