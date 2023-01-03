В ДТП под Курском пострадали два пенсионера

Авария произошла на 26 километре автодороги "Курск-Щигры" Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла утром 2 января на 26 километре автодороги "Курск-Щигры". 66-летний водитель на автомобиле УАЗ-236321 ехал со стороны Щигров в сторону Курска.

По предварительным данным он не справился с управлением и автомобиль перевернулся в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель и его ровесница женщина-пассажир получили ранения и попали в больницу.

По факту ДТП идет проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД региона.

Ранее КП сообщала, что в тот же день 2 января примерно в восемь часов вечера в районе дома № 14 по улице Радищева Курска в аварии пострадали еще двое пенсионеров, водитель и пассажирка.