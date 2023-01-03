В Курске в многоэтажке на проспекте Кулакова произошел пожар

Причину пожара выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 15:14 3 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о задымлении в квартире на проспекте Кулакова в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №6 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Огонь удалось потушить в 15:24. ЧП произошло в ванной комнате. Пострадавших нет.

Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.