В Курске "Рено" врезался в дорожное ограждение: пострадали двое

Авария произошла в центре города Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 2 января примерно в восемь часов вечера в районе дома № 14 по улице Радищева Курска.

Здесь столкнулись автомобиль «Форд Транзит», под управлением 53-летнего водителя, который ехал по улице Радищева со стороны Садовой в сторону Дзержинского и «Рено Логан». За рулем "Рено" был 61-летний мужчина. Он ехал по улице Марата со стороны Ленина в сторону Димитрова.

- После столкновения «Рено» врезался в дорожное ограждение и дорожный знак с опорой. В результате ДТП водитель и 71-летняя женщина-пассажир автомобиля «Рено» получили ранения и были доставлены в больницу, - рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП идет проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД.