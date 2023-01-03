В Курске на Парковой прорвало водопровод

Это уже не первое ЧП в ЖКХ Курска этой зимой Фото: Даниил НАЙХИН

В районе дома №10 по улице Парковой в Курске произошел порыв водопровода. Из-за аварии без холодного водоснабжения остались потребители по улице Парковой.

В комитете ЖКХ сказали, что возле дома расположенного по улице Парковая,10, произошла утечка на чугунном водопроводе диаметром 150 мм.

Специалисты городского «Водоканала» уже устранили повреждение. В настоящий момент идет заполнение системы, водоснабжение будет восстановлено в ближайшее время, сказали в мэрии.