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НовостиПроисшествия3 января 2023 12:43

В Курске на Парковой прорвало водопровод

Водоснабжение будет восстановлено в ближайшее время, сказали в мэрии
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Это уже не первое ЧП в ЖКХ Курска этой зимой

Это уже не первое ЧП в ЖКХ Курска этой зимой

Фото: Даниил НАЙХИН

В районе дома №10 по улице Парковой в Курске произошел порыв водопровода. Из-за аварии без холодного водоснабжения остались потребители по улице Парковой.

В комитете ЖКХ сказали, что возле дома расположенного по улице Парковая,10, произошла утечка на чугунном водопроводе диаметром 150 мм.

Специалисты городского «Водоканала» уже устранили повреждение. В настоящий момент идет заполнение системы, водоснабжение будет восстановлено в ближайшее время, сказали в мэрии.