Под Курском пожар охватил жилой дом

Полиция разбирается в причинах ЧП Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 09:15 03 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в доме в селе Горяйново Касторенского района.

На место происшествия выехали пожарные ПЧ №28 Касторенского района, ОП Орехово Касторенского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы, рассказали в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

Напомним, накануне сгорела деревянная пристройка к жилому дому в поселке Обеста Рыльского района Курской области. Частично повреждено и жилье.

Также 2 января пожар произошел в многоэтажке в Курске на улице Гагарина.