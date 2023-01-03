В Курской области на Рождество резко похолодает до -17

Весенняя погода в январе сменится настоящей зимой Фото: Даниил НАЙХИН

3 января по прогнозу синоптиков в регионе будет держаться аномально теплая для зимы погода. Столбик термометра поднимется до +9, но уже к концу недели курян ждут сильные морозы.

В Курской области будет постепенно холодать. Так, уже 4 января станет чуть прохладнее и пройдет небольшой снег. А в ночь на 7 января с -1 резко похолодает до -16. Ночью с 7 на 8 января синоптики и вовсе обещают до -17 градусов. Настоящие зимние морозы будут держаться и 8 января.

Из-за резкого перепада температур может ухудшиться самочувствие, поэтому медики советуют быть внимательными к своему состоянию в эти дни.