Под Курском пожар тушили 18 человек

Причину ЧП выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 10:44 2 января на номер телефон в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в деревянной пристройке к жилому дому в поселке Обеста Рыльского района Курской области.

На место происшествия выехали пожарные 39 ПЧ, ОПП Крупец Рыльского района, сотрудники полиции, работники электросетей, медики скорой помощи.

Огонь в деревянной пристройке к жилому дому повредил внутреннюю отделку и вещи. Также частично поврежден жилой деревянный дом.

Пожар тушили 18 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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