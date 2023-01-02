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НовостиПроисшествия2 января 2023 16:52

Под Курском пожар тушили 18 человек

ЧП произошло в Рыльском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Причину ЧП выясняют

Причину ЧП выясняют

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 10:44 2 января на номер телефон в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в деревянной пристройке к жилому дому в поселке Обеста Рыльского района Курской области.

На место происшествия выехали пожарные 39 ПЧ, ОПП Крупец Рыльского района, сотрудники полиции, работники электросетей, медики скорой помощи.

Огонь в деревянной пристройке к жилому дому повредил внутреннюю отделку и вещи. Также частично поврежден жилой деревянный дом.

Пожар тушили 18 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.