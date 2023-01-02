Многодетной маме из Курской области подарили холодильник и стиральную машину

"Мир детства" помогает семьям с детьми в сложной ситуации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Нужные подарки к Новому году получила многодетная неполная семья Екатерины Молостовой из Рыльска Курской области.

Екатерина Николаевна одна воспитывает шесть детей. Организационный комитет областного благотворительного марафона "Мир детства" решил купить семье двухкамерный холодильник и стиральную машину.

Посодействовали этому Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, ОКУ "Льговский центр соцпомощи", Администрация Рыльского района, а также отдел опеки и попечительства, рассказали в райадминистрации.

Ранее КП рассказывала, что в первую ночь наступившего года в областном перинатальном центре родились восемь младенцев. Это необычно много для одной смены, рассказали медики.

Первой в 0:43 на свет появилась девочка. Родители назвали ее Любовь. Это уже третий ребенок у мамы. Родиться ей помогли хирурги перинатального центра. Всего с полуночи до девяти часов утра здесь приняли семь девочек и одного мальчика.