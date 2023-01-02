В Курске открыли лыжный сезон

На лыжню спортсмены успели выйти еще до аномального потепления Фото: Даниил НАЙХИН

30 декабря курские лыжники успели открыть сезон. На старт вышли около 80 человек. Дети бежали 3-5 километров, взрослые - 5-10 километров. Трасса, погода и настроение были отличными.

Награждение, как и полагается, провели Дед Мороз (директор спортшколы «Арена» Сергей Кукин) и Снегурочка (тренер по лыжным гонкам Юлия Николаева). Старт самым юным участникам дал министр физической культуры и спорта Курской области, бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов.

Ранее КП сообщала, что в Курске в школах юного фигуриста и хоккеиста стартовали первые занятия.

40 мальчишек и девчонок пришли на Губернский каток на улице Ленина, чтобы научиться игре в хоккей и фигурному катанию. Большинство из них первый раз встали на коньки.

Продолжительность бесплатных занятий - 45 минут.