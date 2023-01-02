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НовостиСпорт2 января 2023 12:00

В Курске открыли лыжный сезон

На старт вышли около 80 человек
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На лыжню спортсмены успели выйти еще до аномального потепления

На лыжню спортсмены успели выйти еще до аномального потепления

Фото: Даниил НАЙХИН

30 декабря курские лыжники успели открыть сезон. На старт вышли около 80 человек. Дети бежали 3-5 километров, взрослые - 5-10 километров. Трасса, погода и настроение были отличными.

Награждение, как и полагается, провели Дед Мороз (директор спортшколы «Арена» Сергей Кукин) и Снегурочка (тренер по лыжным гонкам Юлия Николаева). Старт самым юным участникам дал министр физической культуры и спорта Курской области, бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов.

Ранее КП сообщала, что в Курске в школах юного фигуриста и хоккеиста стартовали первые занятия.

40 мальчишек и девчонок пришли на Губернский каток на улице Ленина, чтобы научиться игре в хоккей и фигурному катанию. Большинство из них первый раз встали на коньки.

Продолжительность бесплатных занятий - 45 минут.