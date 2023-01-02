Более ста тысяч обращений поступило от курян на линию «122» в 2022 году

Курян волновали медицинские вопросы и мобилизация Фото: Светлана ВОЛКОВА

В единый контакт-центр по номеру 122 в прошлом году от жителей Курской области поступило более 109 тысяч звонков.

38% из них касались вызова врача на дом, еще 13% звонивших хотели записаться к врачу, 1% обращений был связан с вызовом скорой помощи.

Оставшиеся 48% касались других вопросов, включая мобилизацию.

Пик звонков пришелся на 7 февраля 2022 года, операторами было принято 4 044 обращения; более половины звонивших в этот день вызывали врача.

Напомним, первичную медико-санитарную помощь в поликлиниках, а также неотложную медицинскую помощь на дому, прием вызовов врача на время праздников в регионе оказывают с 09:00 до 15:00.

Пункты вакцинации в медицинских организациях будут открыты со 2 по 6 января с 09:00 до 15:00, в торговом центре МегаГринн со 2 по 6 января 2023 года с 12:00 до 18:00.

Более подробная информация размещена на сайтах медицинских организаций.