В Курской области зарегистрировано 68 случаев гриппа

Поликлиники работают в дежурном режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление Роспотребнадзора по Курской области информирует, что сейчас эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по области соответствует сезонному уровню.

По итогам прошедшей недели в целом по области зарегистрировано 8300 случаев ОРВИ, в том числе 68 случаев гриппа.

Почти половина всех больных - дети до 14 лет.

При посещение новогодних утренников, массовых мероприятий медики советуют пользоваться маской, регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

Если Вы или ваш ребенок плохо себя чувствуете или отмечаете симптомы характерные для гриппа или ОРВИ, воздержитесь от посещения массовых мероприятий.

По возможности как можно меньше находиться в общественных местах, больше гуляйте на свежем воздухе. Одевайтесь по погоде, не переохлаждайтесь.

В случае заболевания обязательно обратитесь за медицинской помощью (вызовите врача на дом).

Выполняйте все рекомендации врача, принимайте назначенные препараты в соответствии с назначенным курсом и схемой, даже если вам кажется, что самочувствие улучшилось и вы уже здоровы.

Первичную медико-санитарную помощь в поликлиниках, а также неотложную медицинскую помощь на дому, прием вызовов врача на время праздников в регионе оказывают с 09:00 до 15:00.