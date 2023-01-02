Курян предупредили о тумане на дорогах

В регионе стоит аномально теплая для зимы погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 2 января и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами небольшой дождь. Ночью местами туман. Ветер Юго-Западный ночью 6-11, днем 9-14 метров в секунду. Температура - ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.