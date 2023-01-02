На ремонт жилья ветеранам в 2023 году в Курске увеличат финансирование

В 2022 году специалисты обследовали более 500 жилых помещений Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 августа 2023 года жители региона будут праздновать 80-ю годовщину победы в Курской битве. Подготовка к памятной дате уже идет.

- Ежегодно в областном центре проводится работа по ремонту жилья, принадлежащего инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак. По инициативе главы города будет значительно увеличено финансирование на проведение ремонта жилья ветеранам. В 2023 году на эти цели выделят 36 миллионов рублей, - сказали в мэрии Курска.

В 2022 году специалисты обследовали более 500 жилых помещений участников, инвалидов Великой Отечественной войны и их вдов.