На новогодних каникулах в Курске пройдут мастер-классы, концерты и выставки

Курян ждет много культурных событий Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 января с 10:00 – мастер-класс «Словно отблески зари на деревьях снегири». Курск, ул. Менделеева, 36.

3 января в 11:00 – сказка «Новогоднее приключение Кролика Федора». Курск, Театральный проезд, 1.

4 января с 9:30 – выставка «Такая разная Снегурочка». Курск, ул. Пионеров, 6.

5 января в 15:00 – мастер-класс «Игрушка не елку из фоамирана». Курск, ул. Луначарского, 6.

6 января в 19:00 – мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари». Курск, ул. Карла Маркса, 68.

7 января в 17:00 – «Рождественский концерт». Курск, ул. Сонина, 4.

8 января в 12:00 – экскурсия «Мультлекторий». Курск, ул. Радищева, 85.

Куда сходить с детьми на новогодних праздниках, читайте в нашем материале.