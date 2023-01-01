Под Курском иномарка улетела в кювет

В 17:12 1 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Пристенском районе, поворот на поселок Озерский.

На место происшествия выезжали спасатели ПСЧ № 38 Пристенского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет. Спасателями пришлось деблокировать из салона авто человека.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.