Как работают курские медучреждения на новогодних праздниках

Рабочий день в некоторых медучреждениях сокращен Фото: Светлана ВОЛКОВА

Публикуем график работы медицинских организаций в праздничные дни по 8 января 2023 года.

Первичную медико-санитарную помощь в поликлиниках, а также неотложную медицинскую помощь на дому, прием вызовов врача оказывают с 09:00 до 15:00;

Выписка рецептов на наркотические средства пациентам, нуждающимся в обезболивании, осуществляется в полном объеме.

Неотложную стоматологическую помощь взрослым оказывают с 08:00. до 20:00, экстренную стоматологическую помощь - с 21:00 до 07:00. Тел.: +7(4712) 58-86-33.

Специализированную стоматологическую медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях оказывают с 9:00 до 15:00.

Пункты вакцинации в медицинских организациях будут открыты со 2 по 6 января с 09:00 до 15:00, в торговом центре МегаГринн со 2 по 6 января 2023 года с 12:00 до 18:00.

Более подробная информация размещена на сайтах медицинских организаций.