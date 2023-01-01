В Курске на маршрут вышли новые автобусы

За проезд наличными придется заплатить 31 рубль Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске утром 1 января на маршруты вышли новые автобусы большой вместимости. Их произвели для региона на владимирском предприятии Volgabus.

- Транспорт поступил в регион в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он отвечает всем современным стандартам и пожеланиям пассажиров: низкопольный салон и широкие двери, автобусы оборудованы кондиционерами и системой климат-контроля, остановки объявляются автоматически, – отметил министр транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.

Оплата банковской картой или Картой жителя Курской области будет производиться через валидаторы. При оплате наличными пассажиру нужно сохранять чек в течение всей поездки. Разобраться с правилами оплаты проезда в новых автобусах курянам первое время будут помогать волонтеры.

Напомним, с 1 января в Курске выросла стоимость проезда в общественном транспорте до 31 рубля наличными и 28 рублей по карте.