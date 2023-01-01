2 января в Курской области потеплеет до рекордной отметки

Температура будет плюсовая целый день Фото: Даниил НАЙХИН

2 января в регионе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер западной четверти ночью 9-14, днем 6-11 метров в секунду. Температура - ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000 - 3000 метров, при тумане до 500 метров.

Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед, предупреждает МЧС региона.

Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям рекомендуют обзавестись тростью с резиновой набойкой.