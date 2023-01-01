В Курске иномарка влетела в ЛЭП

Авария произошла утром 1 января в Кривецком переулке Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 07:22 1 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Кривецком переулке в Курске.

На место происшествия выезжали спасатели ПСЧ № 4 Курска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

- Водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Спасатели деблокировали человека из салона авто, - сообщили в МЧС региона. - Привлекалась группировка в составе 13 человек и четыре единицы техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.