В новогоднюю ночь в Курской области произошло три пожара

Автомобильные дороги находятся в удовлетворительном состоянии, сказали в ведомстве Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области безопасность жителей и гостей в новогоднюю ночь обеспечивали более трех тысяч человек. Работал оперативный штаб Главного управления по контролю за обстановкой. Серьезных происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано, сообщили в МЧС региона.

В регионе за сутки произошло три пожара: два случая горения мусора и один – гаража. Люди в результате этих огненных ЧП не пострадали.

Пожарно-спасательные подразделения реагировали на четыре дорожных происшествия, на которых пострадало три человека, погибших нет.

По системе 112 поступило десять заявок по обработке дорог, все они обработаны дорожными службами. Автомобильные дороги федерального и местного значения находятся в удовлетворительном состоянии, сказали в ведомстве.