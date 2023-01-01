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НовостиПроисшествия1 января 2023 8:20

Под Курском в больницу доставили пенсионера с признаками обможения

За сутки в регионе три человека травмировались на улице
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе - до трех градусов тепла

В регионе - до трех градусов тепла

Фото: Даниил НАЙХИН

За сутки в регионе зарегистрировано три случая уличного травматизма, все – в городе Курске, медицинская помощь оказана, госпитализация не потребовалась. В отличие от жителя Курчатовского района – 66-летнего мужчины, который поступил в больницу с признаками обморожения.

На большей территории области за прошедшие сутки прошли осадки от 2 до 4 мм, температура днем составила от 2 до 3 градусов тепла, ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. В Железногорском, Рыльском и Курком районах наблюдался туман с дальностью видимости до 500 метров, сообщили в ГУ МЧС региона.