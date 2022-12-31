Под Курском произошел пожар в гараже

Причину пожара выясняют Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 31 декабря в 16:56. Горел гараж в Курчатове.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 17:03, справиться с огнем удалось в 17:04.

- В кирпичном гараже повреждены старые вещи на площади пять квадратных метров. Некто не пострадал, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 17 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».