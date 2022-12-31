В Курске полиция разыскивает пропавшего пенсионера

85-летний мужчина пропал 30 декабря Фото: УМВД России по Курской области.

Сеймским отделом полиции УМВД России по городу Курску, разыскивается 85-летний Алексей Дмитриевич Москвин. 30 декабря примерно в 14:50 мужчина ушел из дома и до настоящего время не вернулся.

Приметы: на вид 80 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы седые, отсутствуют зубы.

Алексей Дмитриевич был одет в черную болоневую куртку, черную вязаную шапку, темные брюки и черные сапоги.

Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о местонахождении пенсионера, передать ее в полицию по телефону 32-00-62 102 или 112.