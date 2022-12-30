В Курской области судят экс-начальника таможенного поста

Дело скоро передадут в суд Фото: Светлана ВОЛКОВА

В прокуратуре Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего начальника таможенного поста. Его обвиняют по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, лицом, которому она была доверена и стала известна по службе, совершенное из корыстной заинтересованности), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия).

Как полагает следствие, мужчина, работая в должности начальника таможенного поста, передавал организации, которая являлась таможенным представителем фирмы в сфере оптовой торговли, сведения, составляющие налоговую тайну и дающие организации конкурентное преимущество.

За это работник таможни получил от заместителя директора организации взятку в 45 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.

Ранее по постановлению прокурора Центрального административного округа Курска эту организацию уже оштрафовали на миллион рублей. Штраф полностью оплачен.

Уголовное дело против экс-таможенника будет направлено в суд.