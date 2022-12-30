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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 17:38

На курян могут завести уголовные дела за срубленные елки

"Черным лесорубам" грозит до двух лет колонии
Ольга ДАНИЛОВА
Нарушителей поймали во время рейдов

Нарушителей поймали во время рейдов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Все факты незаконной рубки сосен накануне Нового года выявили во время рейдов и оперативных мероприятий полиции.

Два преступления выявлены сотрудниками Отделения МВД России по Пристенскому району. В обоих случаях местные жители срубили небольшие сосны недалеко от своего дома.

В Щигровском районе 27-летний местный житель не стал выбирать дальнее место, а направился в ближайший к дому лесному массиву и выбрал понравившееся дерево.

Также поступили жители Суджанского и Рыльского районов.

По каждому факту проводится оценка нанесенного ущерба и проверка для решения о возбуждении уголовного дела, сказали в УМВД региона.

По закону курянам грозит от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до уголовной ответственности на срок до двух лет колонии.