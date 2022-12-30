За два дня приемную Деда Мороза в Курске посетили более 300 детей

Театральная площадь стала центром новогодних гуляний Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Театральной площади продолжает свою работу приемная Деда Мороза. До 8 января ребята смогут пообщаться с главным персонажем Нового года, рассказать ему о самом сокровенном, получить сладкий подарок и сделать фотографии.

Напомним, что новогодний волшебник принимает в своей резиденции ежедневно с 12.00 до 18.00 по 8 января включительно. Фотографии можно будет получить по QR-коду, который указан на домике Деда Мороза, или по ссылке https://vk.com/kursk_kult.

Обращаем внимание, что фотографии будут размещаться в альбомы по мере готовности.

Также в Курске открылся Губернский каток, расположенный на улице Ленина рядом с драмтеатром.

Каток бесплатно в любое время смогут посещать дети до пяти лет, многодетные семьи, дети с ОВЗ, пенсионеры, дети из ЛНР и ДНР, а также участников СВО.