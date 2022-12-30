В Курской области создана десятая особо охраняемая территория в этом году

В пойме обитают более 250 видов животных Фото: Светлана ВОЛКОВА

Статус особо охраняемой природной территории получила Ванинская пойма. Она расположена в Октябрьском районе на участке общей площадью 1117,34 га. Цель создания памятника природы — сохранение малонарушенного участка поймы реки Сейм. Здесь обитают представители редких видов флоры и фауны, включенных в Красные книги РФ и Курской области.

На территории памятника природы отмечено 555 видов сосудистых растений, два из них - ковыль перистый и касатик безлистный, включены в Красную книгу РФ. Такие виды, как осока низкая, вольфия бескорневая, шпажник тонкий, гвоздика пышная, купальница европейская, белозор болотный и другие, занесены в Красную книгу Курской области.

В пойме обитают более 250 видов животных. 52 внесены в региональную Красную книгу, десять из них – дозорщик-повелитель, чернозобая гагара, черный аист, скопа, змееяд, малый подорлик, орлан-белохвост, кобчик, большой кроншнеп и обыкновенная горлица – в Красную книгу РФ. Кроме того, в пойме обнаружено 68 видов грибов и 25 видов лишайников.

В этом году в Курской области создано десять особо охраняемых природных территорий. Всего же их в регионе 65.