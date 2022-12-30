В Курской области в кормушки для диких животных выложили более 97 тонн кормов

В этом году в области соорудили 45 кормушек и подкормочных площадок, 87 солонцов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты Минприроды Курской области в рамках биотехнических мероприятий регулярно проводят подкормку диких животных. Это помогает компенсировать отсутствие естественных кормов зимой, а также обеспечивает зверей недостающими минеральными веществами и микроэлементами.

- На территории общедоступных охотничьих угодий насчитывалось 155 кормушек и кормовых площадок. С начала года сотрудники Минприроды соорудили еще 45 кормушек и подкормочных площадок, 87 солонцов. Изготовлено и размещено 16 полуоткрытых искусственных гнездовий для птиц, не отнесенных к охотничьим. Всего в этом году выложено 5,1 тонны сена, 89,2 тонны зерна и 3,1 тонны соли, - рассказал заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области Константин Поляков.

Также региональным Минприроды закуплены корма на следующий год: 47 тонн пшеницы, 47 тонн ячменя, 5,6 тонны соли.