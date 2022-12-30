Курянки 90 и 83 лет отдали мошенникам 140 тысяч рублей

Полиция завела уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мошенники действовали по популярной схеме. Они позвонили 90-летней и 83-летней пенсионеркам по телефону и сообщили, что их внучки попали в ДТП. И к разговору действительно подключался тихий женский голос, якобы тех самых внучек, со слезами умолявших помочь им.

Звонившие убеждали, что нужно сиюминутно отдать деньги для решения вопроса о прекращении уголовного дела и возмещения ущерба потерпевшей стороне.

Деньги нужно было передать курьеру, который вскоре пришел домой к пожилым женщинам, что курянки и сделали. Одна передала 50 тысяч рублей, другая 90 тысяч.

Спустя несколько часов обеим звонили их родственники, тогда и выяснялось, что никаких аварий нет.

По фактам мошенничеств завели уголовные дела.

Полиция призывает курян еще раз напомните своим пожилым родственникам правила поведения в подобных ситуациях:

в первую очередь, под любым предлогом нужно прервать разговор и самому перезвонить родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Также нужно поинтересоваться именем и должностью собеседника, местом нахождения родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил интерес. Незамедлительно нужно сообщить сотрудникам полиции о совершаемых мошеннических действиях.