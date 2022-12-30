Под Курском ночью машина сбила пенсионерку

За сутки на дорогах области пострадали несколько человек Фото: Даниил НАЙХИН

Авария случилась 29 декабря примерно в 01:28 в районе дома № 32 по улице Комсомольская в поселке Коренево Кореневского района Курской области. 21-летний водитель по предварительным данным сбил здесь 61-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина получила ранения и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД региона.

Ранее КП сообщала, что 29 декабря 38-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда Илюзион», сбил 52-летнего пешехода и 43-летнюю женщину-пешехода.

В ДТП оба пешехода получили ранения и были доставлены в больницу. По факту ДТП проводят проверку.