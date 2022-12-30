По Курску ездят Дед Мороз и Снегурочка

Основные новогодние действа разворачиваются в районе Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

В районе Театральной площади в областном центре 30 декабря можно увидеть Деда Мороза и Снегурочку. Пара передвигается на лошадях.

Зимними волшебниками решили стать действующие полицейские-кавалеристы. Дед Мороз оседлал коня по кличке Изумруд, а его внучка Снегурочка – 10-летнего Капкана.

Напомним, что юные куряне и гости областного центра до 8 января включительно могут пообщаться с Дедом Морозом и сделать фотографии. Приемная волшебника работает с 12.00 до 18.00 часов на Театральной площади.

Фотографии можно будет получить по QR-коду, который указан на домике Деда Мороза, или по ссылке https://vk.com/kursk_kult

Также в Курске открылся Губернский каток, расположенный на улице Ленина рядом с драмтеатром.

Каток бесплатно в любое время смогут посещать дети до пяти лет, многодетные семьи, дети с ОВЗ, пенсионеры, дети из ЛНР и ДНР, а также участников СВО.

По будням первые три сеанса будут бесплатными для всех - в 11:00, 12:30 и 14:00. В остальное время вход — 150 рублей, прокат коньков - 150 рублей.