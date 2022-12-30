В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности

Повышенный уровень опасности продлили на 15 суток Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе продлили действие «желтого» уровня террористической опасности с 5 января на 15 суток. Такое решение было принято сегодня, 30 декабря, совместно с руководителями силовых структур.

Курян просят сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщать по номеру 112.

29 декабря под минометный обстрел ВСУ попали село Гуево Суджанского района и поселок Теткино Глушковского района Курской области. Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен — он пострадал от прямого попадания.