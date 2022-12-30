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НовостиОбщество30 декабря 2022 9:56

Ночью курские дороги от снега расчищали 60 машин

Израсходовали более 763 тонн песко-соляной смеси
Кристина ГОРБАТЕНКО
Подрядные организации убирают от снега парки и скверы

Подрядные организации убирают от снега парки и скверы

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают убирать снег с городских территорий. Так, в комитете дорожного хозяйства сообщили, что ночью расчищали проезжие части дорог. Работало 60 единиц техники, израсходовали более 763 тонн песко-соляной смеси.

Также подрядные организации убирают парки и скверы от снега, обрабатывают пешеходные дорожки песко-соляной смесью.

Днем городские территории продолжат приводить в порядок .

Вчера, 29 декабря, город также расчищали от снега. Рабочие почистили тротуары на следующих улицах: 50 лет Октября, Косухина, Гагарина, Серегина, Энергетиков, Парковая, Бойцов 9-й Дивизии (участок от улицы 50 лет Октября до проспекта Вячеслава Клыкова), К. Воробьёва, Студенческая, Орловская, Майский бульвар, Просторная, Веспремская, проспекты Н. Плевицкой, Вячеслава Клыкова, Сергеева, Дружбы, Хрущева, Кулакова, Энтузиастов, проезд от улицы Орловская до улицы Студенческая.