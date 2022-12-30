Юный курянин стал лауреатом Международного конкурса "Сибириада"

В составе жюри были российские и зарубежные специалисты в области культуры и искусства Фото: Архив "КП"

На базе Кемеровского государственного института прошел XI Международный конкурс «Сибириада», посвященный 90-летию композитора Р. К. Щедрина. В нем приняли участие более трех тысяч человек из 14 стран.

Творческие коллективы, руководители и отдельные исполнители, а также преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, учителя музыки, музыкальные работники, студенты и ученики соревновались между собой в 15 номинациях.

В городской администрации сообщают, свое мастерство показал и юный музыкант из Курска. Воспитанник детской школы искусств № 2 имени И. П. Гринева Илья Морозов стал лауреатом I степени.

Отметим, в состав жюри входили российские и зарубежные специалисты в области культуры и искусства.