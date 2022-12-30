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НовостиОбщество30 декабря 2022 7:45

На новогодних праздниках обеспечивать безопасность курян будут более трех тысяч человек

Для этого также будет задействовано 300 единиц техники
Кристина ГОРБАТЕНКО
До Нового года остается один день

До Нового года остается один день

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Всего один день остается до Нового года. Впереди - длинные праздничные выходные, особенно важно в этот период предотвратить риск возникновения ЧП. Так, в региональном ГУ МЧС сообщили, что обеспечивать безопасность курян на новогодних праздниках будут более трех тысяч человек.

- Для обеспечения безопасности населения на время праздничных дней спланирована группировка сил и средств общей численностью более трех тысяч человек и порядка 300 единиц техники. В том числе, от МЧС России – 643 человека и 45 единиц техники, - говорят спасатели.

Ранее КП сообщала, что инспекторы Гостехнадзора проследят за безопасностью аттракционов в преддверии новогодних праздников.

Традиционно в период зимних каникул интерес курян к аттракционам растет. Чтобы безопасности жителей и гостей города, решивших прокатиться на каруселях, ничего не угрожало, специалисты инспекции Гостехнадзора проверят работу всех действующих аттракционов в парках развлечений.

Во время таких профилактических визитов они оценят соблюдение всех норм и требований и проследят, чтобы все аттракционы были безопасными с технической точки зрения, сказали в Доме Советов.