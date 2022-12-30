На новогодних праздниках обеспечивать безопасность курян будут более трех тысяч человек

До Нового года остается один день Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Всего один день остается до Нового года. Впереди - длинные праздничные выходные, особенно важно в этот период предотвратить риск возникновения ЧП. Так, в региональном ГУ МЧС сообщили, что обеспечивать безопасность курян на новогодних праздниках будут более трех тысяч человек.

- Для обеспечения безопасности населения на время праздничных дней спланирована группировка сил и средств общей численностью более трех тысяч человек и порядка 300 единиц техники. В том числе, от МЧС России – 643 человека и 45 единиц техники, - говорят спасатели.

Ранее КП сообщала, что инспекторы Гостехнадзора проследят за безопасностью аттракционов в преддверии новогодних праздников.

Традиционно в период зимних каникул интерес курян к аттракционам растет. Чтобы безопасности жителей и гостей города, решивших прокатиться на каруселях, ничего не угрожало, специалисты инспекции Гостехнадзора проверят работу всех действующих аттракционов в парках развлечений.

Во время таких профилактических визитов они оценят соблюдение всех норм и требований и проследят, чтобы все аттракционы были безопасными с технической точки зрения, сказали в Доме Советов.