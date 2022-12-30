В Курске автомобиль сбил двух человек

Оба пешехода были доставлены в больницу Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 29 декабря примерно в 16:30 на улице Радищева. В региональном УГИБДД рассказывают, 38-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда Илюзион», сбил 52-летнего пешехода и 43-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП оба пешехода получили ранения и были доставлены в больницу. По факту ДТП проводят проверку.

Всего 29 декабря на территории Курской области было зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 15:00, на втором километре автодороги «Обоянь-Суджа-Воробжа». По предварительным данным, 36-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво ХС 90», не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП 42-летний пассажир получил ранения. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.