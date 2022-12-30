В Курской области за сутки 13 человек заболели коронавирусом

Летальных случаев нет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области уменьшается количество заражений коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 30 декабря, в регионе ковид заболели еще 13 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 150 013 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 160 человек, на ИВЛ – 9 (5 – инвазивная, 4 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2535 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.