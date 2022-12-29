В Курской области квартиры получили еще десять сирот

В 2022 году в регионе жильем обеспечили 512 курян из числа детей-сирот Фото: Светлана ВОЛКОВА

В канун новогоднего праздника в Медвенском и Золотухинском районах Курской области в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Новоселов также поздравили Дед Мороз и Снегурочка и вручили в дополнение сладкие подарки.

В администрациях районов молодые люди сразу заполнили необходимые документы. Первое время решать бытовые вопросы им помогут сотрудники социальной службы, они же будут следить за содержанием жилья их владельцами.

В Медвенском районе счастливыми обладателями новых квартир стали шесть человек, в Золотухинском – четыре. Всего же в 2022 году в регионе жильем обеспечили 512 курян из этой категории. Жилые помещения приобретают во всех муниципальных образованиях, сказали в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что в преддверии Нового года ключи от новых квартир получили 19 семей, проживающих в аварийных домах.