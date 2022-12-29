Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 16:22

Приемная Деда Мороза в Курске будет работать до 8 января

Она расположена на Театральной площади
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Желающие могут сфотографироваться с Дедом Морозом

Желающие могут сфотографироваться с Дедом Морозом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Юные куряне и гости областного центра с 29 декабря и по 8 января включительно могут пообщаться с Дедом Морозом и сделать фотографии. Приемная волшебника работает с 12.00 до 18.00 часов на Театральной площади.

Фотографии можно будет получить по QR-коду, который указан на домике Деда Мороза, или по ссылке https://vk.com/kursk_kult

Обращаем внимание, что фотографии будут размещаться в альбомы по мере готовности.

Также 29 декабря в Курске открылся Губернский каток, расположенный на улице Ленина рядом с драмтеатром.

Каток бесплатно в любое время смогут посещать дети до пяти лет, многодетные семьи, дети с ОВЗ, пенсионеры, дети из ЛНР и ДНР, а также участников СВО.

По будням первые три сеанса будут бесплатными для всех - в 11:00, 12:30 и 14:00. В остальное время вход — 150 рублей, прокат коньков - 150 рублей.

Рядом с катком находится также горка для катания детей на тюбинге.