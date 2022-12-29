В Курске вынесли приговор группе наркоторговцев из 17 человек

Двое подсудимых исполняли роли «оптовиков», остальные – «закладчиков» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Промышленный районный суд Курска огласил обвинительный приговор группе наркоторговцев из 17 человек, в числе которых четыре молодых женщины, а также гражданин республики Бенин

Молодые люди действовали через Интернет - двое исполняли роли «оптовых закладчиков», остальные – «закладчиков». Они получали партии запрещенных веществ и потом через тайников-закладок незаконно сбывали их в Курске и Курской области.

- Два эпизода квалифицированы судом как оконченные составы преступления, предусмотренного п. «а», п. «г» ч. 4 ст.2 28.1 УК РФ, поскольку наркотики были получены потребителями. По остальным эпизодам преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от причастных лиц обстоятельствам, наркотики были изъяты из незаконного оборота сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков, - пояснили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Всего из незаконного оборота по этому уголовному делу изъято более пяти с половиной кило вещества, содержащего наркотические средства, а также другие виды наркотических и психотропных веществ.

Все 17 человек признаны судом виновными в незаконном сбыте наркотиков. Они получили от трех до десяти лет исправительной колонии строгого режима, женщины – общего режима.